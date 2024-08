Squid Game 2 | annunciata la data di uscita

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 1 agosto 2024) Con l’di2, i fan della serie Netflix possono aspettarsi un’altra corsa emozionante nel mondo mortale e avvincente creato da Hwang Dong-hyuk Sono passati quasi tre anni da quandoè diventato lo show più grande di Netflix e apparentemente la cosa preferita di Internet, generando un numero impressionante di costumi di Halloween e imitazioni su Roblox. Ora,2 ha finalmente unadi, e la terza (e ultima) stagione ha ricevuto una finestra di rilascio. Oggi, il team che lavora alla serie ha annunciato tramite un teaser trailer che la seconda stagione dello show sarà presentata in anteprima su Netflix il 26 dicembre. Il trailer ha anche rivelato che la serie è stata rinnovata per una terza e ultima stagione, che è prevista per il 2025.