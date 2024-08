Sinner giù le mani da Kalinskaya | parole al veleno

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 1 agosto 2024) Annanon si tocca, è su tutte le furie. L’attacco frontale è spietatissimo: “Questa cosa non ha senso”. Matteo Berrettini ci è già passato e ha imparato, a sue spese, una lezione preziosissima. Che è meglio evitare, cioè, di dare in pasto al pubblico la propria vita sentimentale. Sulla sua relazione con Melissa Satta ne sono state dette di cotte e di crude, ragion per cui sta vivendo l’amore con Federica Lelli in modo completamente diverso, stando bene attento a proteggere la sua nuova fiamma dagli haters e ad evitare, soprattutto, nuove shitstorm. Jannikgiocherà a Montreal la prossima settimana (Instagram) – Ilveggente.itFermo restando che quando questo momento d’oro finirà – speriamo accada il più tardi possibile – anche l’influencer romana potrebbe ritrovarsi, suo malgrado, coinvolta nella mischia.