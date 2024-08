Sì per le nostre schermitrici ventimila uomini hanno lasciato moglie e figli

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 1 agosto 2024) Dispiace ragionare da povero deficiente, ma come fa Repubblica a definire le quattro ragazze medaglie d’oro nella spada: “L’amica di Diletta Leotta, la francese, la psicologa e la veterana”, e poi cambiare l’amica di Diletta Leotta con “la musicista”? A questo punto perché non “la francesina” e “la chiromante” L’impresa è stata grandiosa, battere in finale lo squadrone francese nello stupendo scenario del campo di gara più bello di tutte le Olimpiadi di sempre. Sì, perché il Grand Palais è veramente una struttura che definire opera d’arte è poco. La stessa Diletta Leotta seguendo la gara ha pianto, sia all’ultima stoccata sia il giorno prima per Ceccon che per l’argento di Ganna nel ciclismo. In pratica quando c’è una medaglia azzurra piange. Tranne che per i bronzi. Infatti Paltrinieri si è offeso.