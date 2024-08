Sangue – Perdersi e ritrovarsi tra le strade di Tokyo

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un host che sta distruggendo la sua vita in unaonirica eppure molto realistica. Questo è, una nuova graphic novel edita da Bao Publishing scritta da Eleonora C. Caruso con i disegni di Noah Schiatti. Una storia che fa riflettere e ci trascina tra ledi Kabukicho fino al lato più oscuro e intimo dei suoi personaggi. Scopritelo insieme a noi.di Eleonora C. Caruso e Noah Schiatti; Bao Publishing Una ferita da rimarginare Shun è uno degli host più richiesti a Kabukicho. Gli host sono uomini che in alcuni locali intrattengono clienti donne, le fanno bere, ci parlano, danno supporto, fanno sentire le sue clienti capite e anche amate. Shun riesce molto bene in questo suo lavoro, ma adesso è deluso dalla sua vita, in particolare dopo che Yuri, una sua cara amica, è morta suicida.