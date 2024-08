Rigassificatore in funzione nel primo trimestre del 2025

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’impianto deldi Ravenna sarà operativo neldel. Lo rende noto Snam nella nota sui risultati delsemestre. "I lavori sono in linea con i tempi" sottolinea la società. "A fronte di un contesto globale che rimane incerto, i risultati delsemestre si confermano decisamente solidi e al di sopra delle attese, con investimenti in crescita di quasi il 60% e i principali indicatori economico-finanziari in crescita a doppia cifra, permettendoci di confermare la guidance, già rivista al rialzo, per la chiusura del 2024". Lo afferma Stefano Venier, amministratore delegato di Snam commentando i dati. "L’accordo per l’acquisizione di Edison Stoccaggio, i significativi avanzamenti sulla Fsru di Ravenna e il progresso dei lavori su Rete Adriatica rafforzano il nostro impegno sul fronte della sicurezza degli approvvigionamenti.