Parigi 2024 marcia femminile | oro a Yang nella 20 km Giorgi miglior italiana

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) La cinese Jiayu, detentrice nel record mondiale della 20 km, conquista la medaglia d’oro alle Olimpiadi diprima giornata dell’atletica leggerarassegna a cinque cerchi. Azione perfetta da parte dell’atleta cinese chegara nel circuito di un chilometro sul Trocadero ha staccato le rivali già dopo 6 km ed ha tagliato il traguardo in x, salendo sul gradino più alto del podio. Succede nell’albo d’oro ad AntoPalmisano. Medaglia d’argento per Maria Perez, che fa esultare ancora la Spagna dopo il bronzogara maschile con Alvaro Martin; bronzo infine per l’australiana Jemima Montag. ITALIANI IN GARA GIOVEDÌ 1 AGOSTO IL MEDAGLIERE DIIL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO Giornata da dimenticare invece per le italiane.