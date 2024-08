Parigi 2024 Bellandi oro nel judo | Non posso crederci è un sogno troppo grande per me

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) “Non so neanche se sia vero, è un. Non so cosa dire. Èper me, ci ho lavorato tutti i singoli giorni, ci ho pianto una vita intera e finalmente è arrivato. Non”. Queste per parole di Alice, ai microfoni di Eurosport, dopo la vittoria della medaglia d’oro nel-78 kg alle Olimpiadi di. La vittoria diè arrivata grazie al successo sull’israeliana Lanir, ed è il quinto oro dell’Italia a questi Giochi. “È incredibile grazie a tutti. La mia famiglia, tutte le persone che amo sono qui. Non cicredere” – ha aggiunto.oro nel: “Non, è unper me” SportFace.