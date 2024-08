LIVE – 20km marcia maschile con Stano | Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Latestualedella 20 kmalledi, che apre il programma dell’atletica nella rassegna a cinque cerchi. Per l’Italia fari puntati sul campione olimpico di Tokyo 2020 Massimo, che è però reduce da un infortunio che gli ha fatto saltare gli Europei di Roma e ha condizionato la sua preparazione all’evento. Gli altri due azzurri in gara sono il bronzo europeo Francesco Fortunato e Riccardo Orsoni. Favorito lo spagnolo Alvaro Martin, mentre il campione europeo Perseus Karlstrom proverà a bissare quanto fatto a Roma. L’appuntamento è alle ore 7.30 di giovedì 1 agosto, e Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella 20 km diaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.