La rettrice dell’Insubria | Ecco la mia università Più ricerca tecnologia e legame col territorio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Professoressa Maria Pierro, da novembre guiderà l’. Lei è una delle sette donne rettrici in Lombardia. Che valore aggiunto darà quest’onda rosa e come lavorerà con le sue colleghe? "È evidente che la collaborazione sarà serrata e fattiva per l’interesse del sistema universitario e reciprocamente dei nostri territori, dei nostri atenei. Sono sicura che riusciremo a collaborare e a comprendere esattamente le esigenze reciproche. Per quanto riguarda la cosiddetta onda rosa credo che la scelta sia stata determinata dalle competenze e non dall’appartenenza a genere, però l’appartenenza al genere ci consente forse di avere una maggior sensibilità per alcune tematiche e una maggior attenzione al benessere delle persone. Di regola le donne che si affermano in una posizione apicale si connotano per la determinazione nell’assunzione delle decisioni".