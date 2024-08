Italia argento nel fioretto donne a squadre

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 agosto 2024) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – L'delfemminile ha vinto la medaglia d'nel torneo adei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le azzurre Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo sono state battute in finale dagli Stati Uniti 45-39: nonostante il mancato oro le ragazze delhanno cancellato la delusione nella prova individuale. Quarta medaglia per la scherma in terra francese dopo il bronzo di Samele (sciabola), l'di Macchi () e l'oro delle ragazze della spada. Terzo classificato il Giappone che ha battuto il Canada 33-32.– foto Federscherma –(ITALPRESS).