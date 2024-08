I drink pronti invadono anche l' Italia La classifica dei preferiti della Gen Z

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 1 agosto 2024) Popolarissimi negli Stati Uniti, definiti da anni la nuova frontiera del beverage, con un appeal tale da riuscire a guadagnare quote di mercatorispetto ai vini, i ready to(rtd, bevande pronte da bere) crescono e guadagnano popolaritàin. La rilevazione di Cga by Nielsen Iq negli ultimi sei mesi certifica che il 24% deglini ha consumato queste bevande e il 53% è disposto a provarle. Sono diverse le sottocategorie nell’universo degli Rtd (ne avevamo parlato qui): si va dai cocktail/long(ad esempio: Mojito, Negroni, Mule, Cosmopolitan) aimiscelati (come gin e tonic oppure vodka e soda), dagli hard seltzer, hard coffee, hard tea, hard kombucha fino ai wine spritzer/cooler e ai fabs (flavoured alcoholic beverages).