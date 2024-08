Goodwood Festival inonda di glamour | gare e abiti mozzafiato ecco le scene del terzo giorno

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 1 agosto 2024)diledelSfoggiare stile tra galoppo e: ilci regala ogni anno immagini di eleganza e creatività. Ma cosa ha riservato questa edizione per gli amanti della moda e delle corse? Il, appuntamento imperdibile per gli appassionati del mondo equestre, è molto più che semplici corse di cavalli. Nella terza giornata dell'evento, conosciuta come Ladies Day, l'ippodromo di Chichester si è trasformato in una vera e propria passerella all'aria aperta. Le signore in visita non hanno mancato di attirare gli sguardi con i loro tacchi a spillo e cappelli artistici, indossando una varietà dicolorati e gli accessori più in voga del momento.