Gen-Z corporate e case di produzione | successo di Giffoni Next Generation

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: 5 minutiInnovation Hub consolida il proprio ruolo di anello di congiunzione tra Gen-Z e mondo del lavoro. Quest’anno durante la decima edizione digli under 30 delDream Team non hanno avuto solo la possibilità di interfacciarsi con i big manager di grandi aziende, assistere a mentorship ed eventi speciali di valore, ma anche di incontrare importantidi. Quattro i brief assegnati ai dreamers dalle aziende partner su: mobilità del futuro, silver economy, linguaggi da usare per comunicare i bilanci di sostenibilità alle nuove generazioni e digitalizzazione e user experience.