Conte | Costituente M5S deciderà su tutto

(Di giovedì 1 agosto 2024) 16.23 "Con Grillo ci siamo sempre sentiti e continueremo a sentirci.Abbiamo una visione diversa,ma ovviamente il processonon si fermerà", ha detto il leader cinquestelleal termine del Consiglio nazionale di M5S. "Grillo è fondatore e garante, nessuno gli toglie questo ruolo.Ma ora non conta Grillo, non conta, contano gli iscritti e i simpatizzanti che rilanceranno il Movimento", ha aggiunto. L'assemblea, in programma dal 4 ottobre, "è","potrà decidere,modificare,lo Statuto e la Carta dei valori"