Commemorazioni per i 44 anni dalla strage della stazione di Bologna | il programma

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1 agosto 2024 – Venerdì 2 agosto ricorreranno i 44die la città si prepara a commemorare e tenere vivo il ricordo di una delle pagine più dolorose e buienostra storia recente. Tanti eventi in diversi punticittà, con inevitabili ricadute anche sulla viabilità. IlEcco il riepilogo delle principali iniziative e delle cerimonie istituzionali. Tra le 6.30 e le 8.30, al ParcoMontagnola, è previsto l'arrivo delle staffette podistiche e delle staffette ciclistiche, con la presenza dell'assessora Roberta Li Calzi. Dalle 8 alle 13, in piazza Medaglie d'Oro, sarà presente lo stand di Poste Italiane con l'annullo filatelico speciale realizzato per commemorare il 44°versario