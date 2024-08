Basket B2 Luca Sauro è un nuovo giocatore del Centro Basket Mondragone!

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 1 agosto 2024). Classe 2005,è un playmaker tecnico ed ordinato, che fa della regia il suo forte. Cresciuto nel Napoliha giocato in tutte le giovanili Eccellenza di Napoli, esordendo nella squadra di sviluppo nella stagione 2021/2022, chiudendo con 6 punti di media in Serie C. Nell’ultima stagione, oltre a giocare con la Pallacanestro Partenope Napoli in Under 19 Eccellenza, ha disputato un’ottima stagione con la PSA Campus Sant’Antimo in Serie C, dove ha chiuso con 7.5 punti di media un’ottima stagione. Un ragazzo di talento con tanta determinazione e voglia di crescere alla corte di Coach Farina, benvenuto! Le parole del ?? Domenico Pezzella: “Anchesarà un pedina importante per il nostro obiettivo finale: raggiungere i risultati dando davvero spazio ai giovani.