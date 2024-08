Abusi alla comunità Il Forteto Michelotti verso la presidenza della commissione di inchiesta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) Oggi si insedierà labicamerale disui fatto accaduti’Il’,di recupero per minori disagiati, a Barberino di Mugello, che negli anni scorsi è stata al centro di una lunga vicenda giudiziaria persessuali, maltrattamenti e pedofilia. Il ’profeta’ del, Rodolfo Fiesoli è stato condannato in via definitiva a 14 anni e dieci mesi pere da un anno e mezzo è ai domiciliari. Lad’’bis’ è stata istituita allo scopo di "svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in meritogestionee agli affidamenti dei minori". In pratica deputati e senatori si concentreranno su eventuali responsabilità delle istituzioni che avrebbero dovuto controllare Il, in particolare la Regione, che a sua volta aveva creato unaper indagare sugli anbusi.