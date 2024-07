Ultime Notizie Roma del 31-07-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 luglio 2024)dailynews radiogiornale bene ritornate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a Massa comunicato la morte del suo leader Ismail haniyeh in seguito un raid israeliano contro la sua residenza a Teheran era capo dell’ufficio politico di hamas dal 2017 Inoltre è stato primo ministro dell’autorità Nazionale palestinese dal 2006-2007 capo dell’amministrazione della striscia di Gaza dal 2014 al 2017 con lui è stato ucciso anche una guardia del corpo la spina del Comandante Mylan è un atto codardo E non passerà sotto silenzio ha detto Musa Abu marzouq uno dei maggiori dirigenti di amarti e guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato che stanno indagando sull’ incidente della morte del capo politico di razza anche altri giorni dal massacro di bambini drusi amaida le Champ nel golan settentrionale e vediamo Ora anche le altreche ci portano a parlare di ...