Serie C Turris deferita al Tribunale Federale Nazionale | il comunicato

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Non solo il Cosenza, anche laè statanel campionato diC. La conferma del provvedimento è arrivata direttamente dal sito della FIGC. “Il Procuratore, a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C., ha deferito al-Sezione Disciplinare laCalcio a titolo di responsabilità propria e a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore Antonio Piedepalumbo, all’epoca dei fatti amministratore unico: per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V, punto 5) e dall’art. 85, lett. A), par. VI, punto 5) delle N.O.I.F.