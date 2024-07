Qualiano | incidente in via Di Vittorio

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024)stradale in via Dicoinvolti due veicoli e divelto un palo della pubblica illuminazione. Bruttoin via Di. Stando al racconto di coloro che hanno assistito al fatto, una Lancia Y procedeva a velocità sostenuta quando, il guidatore – dopo aver perso il controllo del veicolo – avrebbe prima impattato contro il marciapiede poi contro un’altra vettura. Lo scontro avrebbe scagliato l’altra vettura coinvolta a qualche metro di distanza. La vettura che ha innescato l’avrebbe terminato la sua corsa contro il palo della pubblica illuminazione, abbattendolo. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei Carabinieri e il personale del 118 che hanno prestato soccorso alla guidatrice della Lancia Y, trasportandola presso il Pronto Soccorso.