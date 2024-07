Ponte Garibaldi | i lavori partono subito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Oggi la presentazione del: "". Per il governatore Acquaroli resta l’obiettivo 2024. Sono trascorsi 685 dal 15 settembre 2022, quando il Misa è esondato mettendo in ginocchio la spiaggia di velluto ed il suo hinterland. Il, reso inagibile dall’alluvione è stato demolito nel novembre 2023 e otto mesi dopo il collegamento è stato ripristinato con l’apertura di una passerella ciclopedonale provvisoria. Il progetto del nuovoha finalmente avuto il benestare della Soprintendenza dopo la decisione di traslarlo, lato monte, di circa 50 metri in modo da poter consentire la realizzazione della rampa e di rispettare il franco idraulico di un metro e mezzo necessario per garantire la sicurezza.