Parità di genere InfoCamere aderisce al network Valore D

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Roma, 31 lug. (Adnkronos/Labitalia) -, la società delle Camere di Commercio per innovazione digitale leader nei servizi Ict per le pubbliche amministrazioni e le imprese, annuncia l'adesione aD, la prima associazione di imprese che promuove l'equilibrio die una cultura inclusiva per la crescita delle aziende e del paese. “L'ingresso neldiD, si inserisce nel percorso di miglioramento continuo dell'azienda verso l'affermazione dei valori della diversità e dell'inclusione attraverso il confronto e iling con altre imprese e organizzazioni di eccellenza. La diversità e l'inclusione, in quanto valori centrali, rappresentano gli obiettivi tra i più sfidanti nell'ambito dello sviluppo sostenibile (Sdgs) che l'azienda è impegnata a perseguire” ha detto la direttrice delle risorse umane di, Elena Proietti.