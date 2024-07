Parigi 2024 Irma Testa | Felice di quello che ho fatto non finisce qui la mia carriera

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) “Ho letto tutti i vostri messaggi e sentito la vostra vicinanza. Vi ringrazio“. Queste le parole su Instagram diall’indomani della sconfitta a. L’atleta azzurra ha poi aggiunto: “Io sto bene, sonodiche hoe di aver avuto l’onore di partecipare alla mia terza Olimpiade. Nondi certo qui la mia. Ora facciamo il tifo per l’Italia e per il pugilato italiano“. Infine,ha concluso: “Adesso non vedo l’ora di ritornare dalla mia famiglia e la mia compagna, per riposarmi e per godere del loro amore. A presto“.: “diche ho, nonqui la mia” SportFace.