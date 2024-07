Non ci sono mai stati tanti minorenni in carcere | è un fallimento e un problema

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Sei mesi dopo l’entrata in vigore del decreto Caivano abbiamo assistito a una crescita non indifferente della popolazione carceraria minorile in Italia. Il provvedimento ha provocato un aumento del 10% deidetenuti, contrastando l’obiettivo di promuovere percorsi di recupero e pene alternative. Secondo l’associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale Antigone, “alla fine del febbraio 2024 erano 532 i giovani reclusi nei 17 Istituti Penali perd’Italia. Solo due mesi prima, alla fine del 2023, si attestava sulle 496 unità. Alla fine del 2022 le carceri minorili italiane ospitavano 381 ragazzi. L’aumento, in un anno, è stato superiore al 30%”.