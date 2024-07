Mattioli | Chiesa? Ho una certezza sull’Inter! Rimpiango Marotta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 luglio 2024)è tifoso della Juventus e non gli va giù che cinque anni faabbia lasciato i bianconeri per andare all’Inter. Ora ritiene che il presidente possa affondare il colpoa parametro zero nel 2025: lo afferma a Radio Radio. ULTIMO ANNO – Si parla, seppur non in maniera pesante, di Federicocome possibile rinforzo per l’Inter a parametro zero. Il suo contratto con la Juventus scade il 30 giugno 2025 e non sembrano esserci margini per il rinnovo. Il giornalista Mario, collegato con Radio Radio Mattino Sport e News, è convinto ci sia qualcosa: «fra un anno all’Inter? Sono sicuramente certo che possa essere così. Anche perché l’Inter è maestra nel prendere parametri zero validi, perché c’è un maestro a gestirla. Non finisco mai di rimpiangere, dal punto di vista sportivo, l’uscita di Giuseppealla Juventus.