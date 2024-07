Maria De Filippi si è rifatta il seno? Esplode il gossip dopo le foto del décolleté generoso in barca

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 31 luglio 2024)Desi sta godendo il successo di “Temptation Island”, di cui lei è ideatrice, programma che ha costretto la Rai addirittura a sospendere il programma “Noos” di Alberto Angela rimandato a fine agosto per gli ascolti troppo bassi. In questi giorni sta trascorrendo le vacanze al largo delle coste di Ansendonia, località sul mare in Toscana, a bordo della suadove ha ospitato diversi amici e autori. Questa zona è molto amata daDee infatti qui ha una villa sul mare, dove veniva spesso in compagnia del compianto Maurizio Costanzo. Il settimanale “Chi”, praticamente ogni anno, dedica un serviziografico alla regina della tv italiana, ma quest’anno c’è un dettaglio che ha catturato l’occhio: ilfin troppo “” diDe