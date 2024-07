LIVE – Qualificazioni e finale tiro a volo trap femminile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ilindellee delladelladialledi. Silvana Stanco e Jessica Rossi vogliono essere protagoniste in questa giornata in cui si assegnano le medaglie. Nel corso della prima giornata delle eliminatorie sono rispettivamente in sesta e decima posizione, quindi non potranno commettere errori se vorranno centrare l’obiettivo. L’appuntamento con la seconda parte diè alle ore 9:00 di mercoledì 31 luglio, mentre laè in programma alle 15:30, con Sportface che vi fornirà ilaggiornato in tempo reale di entrambe le sessioni.