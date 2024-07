Left On McKinney' l’album di debutto di Caleb Hearn

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Cantautore di Nashville,continua la sua ascesa conquistando sempre più ascoltatori in ogni parte del mondo con il suo storytelling carico di sentimento e le sue melodie sincere. Dopo lo straordinario successo del singolo ‘Little Bit Better’ del 2024, che ha raccolto in un solo mese oltre 10 milioni di streaming,annuncia il nuovo atteso album di, ‘On’, in arrivo il 6 settembre. I suoi brani sono il riflesso delle sue esperienze personali, raccontano storie di crepacuore e gioia, uno spaccato di vissuto che mostra la capacità didi intrecciare emozioni autentiche con la sua musica. Scritto in collaborazione con Charlie Oriain e co-prodotto da Colin Foote e Alex Borel (Dean Lewis), ‘On’ offre agli ascoltatori una trasparenza senza compromessi.