La sperimentazione animale un tanto al chilo

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Recentemente sono stato taggato nel post di una pagina Facebook, pagina che aveva usato una mia citazione screenshottata per spiegare un concetto che qui su BUTAC ripetiamo spesso: Ogni volta che usiamo una fake news per difendere una battaglia in cui crediamo stiamo regalando ai nostri oppositori un’arma che ci si ritorcerà contro prima o poi. Le “bugie buone” non esistono, non capirlo è grave.La citazione in questo caso veniva usata per criticare (giustamente) certi metodi di comunicazione, sfruttati in un articolo del Corriere ricco di imprecisioni. Articolo che è stato abbondantemente confutato dal post firmato Anna Romano sempre sulla stessa pagina Scienziati, filosofi e altri animali.