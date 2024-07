La regata amatoriale | Una festa per l’ambiente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Levate gli ormeggi, si salpa per la Marecchia Sailing cup. Sabato alle 18.30 torna a Rimini lapiù divertente di sempre. Dopo quattro anni di assenza riecco la sesta edizione della gara in cui gli aspiranti capitani saranno al comando di imbarcazioni prodotte completamente da loro. Per costruirle potranno utilizzare solo materiali di riciclo e soprattutto non inquinanti. Si parte dalla baia di San Giuliano, le imbarcazioni dovranno costeggiare la spiaggia fino alla foce del fiume Marecchia; arrivando poi ad attraccare al lido di Rivabella. Una sfida all’ultimo sangue in cui trionferà solo la barca che taglierà il traguardo per prima, portando a casa un premio offerto da Rossopomodoro. Non solo, la giuria assegnerà un buono Sgr di 300 euro, spendibile in luce e gas, alla ’barcaccia’, il galleggiante costrutto nel modo più originale e fantasioso di tutti.