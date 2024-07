La Biesse ‘regge’ ma calano fatturati e utili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Uno dei conti economici più attesi, quelli della, società che occupa 4mila dipendenti, non solo a livello cittadino ma anche a livello provinciale e regionale. La società controllata dalla famiglia Selci ha chiuso con un calo di fatturato rispetto ai primi sei mesi del 2023 del 5,4 per cento: si passa da 418 milioni ai 395 di giugno di quest’anno. Cala anche del 79% l’utile netto che passa a 3,9 milioni rispetto ai 19,5 dei primi 6 mesi dello scorso anno. E si passa dai 92 milioni si posizione finanziaria positiva del 2023 a un meno 7,4 milioni di giugno di quest’anno. Non una situazione facile quella che sta affrontando il gruppo guidato dalla famiglia Selci, perché da una parte si ritrova davanti una forte contrazione di mercato, e dall’altra ha anche in corso un processo di ristrutturazione aziendale non indolore.