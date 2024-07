Il Libano l’altro Medio Oriente possibile Scrive Cristiano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 31 luglio 2024) C’è un mito all’origine del, il mito delle sue montagne. Guardando quelle montagne un gesuita fiammingo, Henry Lammens, si inventò la teoria che fossero state messe lì da Dio per dare riparo alle minoranze perseguitate dall’Islam. Ma quelle montagne stavano lì da prima dell’Islam, offrendo riparo prima dal caldo insopportabile e dall’arsura del deserto, poi ai cristiani seguaci di San Marone che, non aderendo al credo ufficiale fissato nei concilii del tempo, vennero perseguitati dai bizantini, non dai musulmani. Quelle stesse montagne successivamente diedero riparo agli sciiti, perseguitati dai successori dei bizantini, agli ottomani, e a molti altri.