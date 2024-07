Fine luglio bollente ma è in arrivo una breve rinfrescata nel weekend

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 31 luglio 2024) AGI - Il finale disi sta dimostrandoper l'Italia, a causa dell'anticiclone africano che domina ormai da molte settimane senza sosta. Temperature che negli ultimi 20 giorni almeno sono risultate dai 5 agli 8 gradi sopra media senza soluzione di continuità, specie al Centro-Sud. Nel prossimosettimana, il primo di agosto, è attesa un, giusto unrientro in media delle temperature per non più di 24 ore. Gli ultimi aggiornamenti del Centro meteo italiano per la prima settimana di agosto indicano una nuova rimonta del promontorio africano tra Mediterraneo ed Europa con tempo stabile e clima molto caldo. Anche la prima decade di agosto continuerà con buona probabilità sulla falsariga di. Previsioni meteo per oggi AL NORD Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi.