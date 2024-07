Fine della corsa per il predicatore estremista anglo-pakistano Anjem Choudary

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ilislamistaè stato condannato all'ergastolo, con un minimo di 28 anni, dopo essere stato riconosciuto colpevole di aver diretto un'organizzazione terroristica vietata., 57 anni, che secondo la polizia antiterrorismo «ha avuto un impatto radicalizzante sui terroristi», è stato condannato per aver assunto «un ruolo di custode nella direzione del gruppo terroristico Al-Muhajiroun (ALM)», mentre il suo fondatore, Omar Bakri Muhammad, un siriano che in precedenza apparteneva al gruppo fondamentalista violento Hizb ut-Tahrir, era in carcere.è apparso in una puntata di Piazza Pulita su La7 il 13 gennaio 2015, dopo i fatti di Parigi e l'attentato a Charlie Hebdo, dove disse: «Quello che è successo lo aspettavamo da tempo e io dico che il governo francese provoca i musulmani da tempo.