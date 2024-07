Cosmi | Inter favorita situazione diversa per tutte le altre!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 luglio 2024)ha espresso la sua opinione riguardo la griglia di partenza del prossimo campionato di Serie A. Le parole dell’allenatore a TeleRomagna.– Serseha parlato del prossimo campionato di Serie A che si avvicina sempre di più al suo esordio. Ecco il pensiero del tecnico riguardo i Campioni d’Italia e non solo: «L’è sicuramente tra le favorite per la vittoria finale del campionato, soprattutto per quanto visto la sorsa stagione, ma allo stesso modo il Napoli non ripeterà la stessa deludente stagione. Juventus e Milan avranno il compito di avvicinarsi il più possibile all’, mentre l’Atalanta dovrà prendere coscienza dopo la vittoria dell’Europa League».