Aiutare gli anziani con le pratiche online Parte il servizio civile per giovani tutor digitali

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Districarsi nel dedalo delle prenotazioni mediche o consultare il proprio fascicolo sanitario: operazione semplice per i, sicuramente più complessa per chi, invece, è più avanti con gli anni. Per questo il Comune di Bagno a Ripoli, con il progetto "@ccedo in Comune" promosso da Anci Toscana nell’ambito deluniversale, cerca dueperi cittadini meno esperti con la tecnologia ad orientarsi con i servizi socio-sanitariRagazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni che per un anno supporteranno l’amministrazione per superare il digital divide e facilitare l’accesso della popolazione ai servizi della sanità digitale e, più in generale, ai serviziofferti dal Comune. Per farsi avanti c’è tempo fino al 26 settembre alle 14.00 (domande solo sul portale https://domanda.it).