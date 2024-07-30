Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 15:30 (Di martedì 30 luglio 2024) Viabilità DEL 30 LUGLIO 2024 ORE 13.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCORA DISAGI PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA, FILE TRA VIALE TOGLIATTI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE. CODE PER INCIDENTE SULLA Roma-FIUMICINO TRA L’AEROPORTO E LA A12 Roma-TARQUINIA IN DIREZIONE Roma. RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA E VI INVITIAMO A MANTENERE SEMPRE LA DITANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE. SULLA VIA PONTINA SONO PARTITI IERI GLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. INTERESSATO IL TRATTO COMPRESO TRA MONTE D’ORO E POMEZIA SUD IN DIREZIONE LATINA E QUELLO TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE’ CENCI IN DIREZIONE Roma.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 12:30 - RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA E VI INVITIAMO A MANTENERE SEMPRE LA DITANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE PER RIPRISTINO INCENDIO AL KM 18 ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE VETRALLESE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 11:30 - ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE PER RIPRISTINO INCENDIO AL KM 18 ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE VETRALLESE. VIABILITÀ DEL 30 LUGLIO 2024 ORE 11. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA PONTINA CI SONO CODE TRA POMEZIA E VIA CLARICE TARTUFARI VERSO IL GRA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 10:30 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO FILE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO VERSO IL GRA. A TARQUINIA. E PROPRIO SUL RACCORDO SI VIAGGIA A RILENTO CON CODE TRA LA CASILINA E L’APPIA IN INTERNA E TRA LA PONTINA E L’APPIA IN CARREGGIATA ESTRENA. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA PISA – ROMA PER UN GUASTO ALLA LINEA. romadailynews
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