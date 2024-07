Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2024)DEL 30 LUGLIOORE 13.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA DISAGI PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA, FILE TRA VIALE TOGLIATTI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE. CODE PER INCIDENTE SULLA-FIUMICINO TRA L’AEROPORTO E LA A12-TARQUINIA IN DIREZIONE. RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA E VI INVITIAMO A MANTENERE SEMPRE LA DITANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE. SULLA VIA PONTINA SONO PARTITI IERI GLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. INTERESSATO IL TRATTO COMPRESO TRA MONTE D’ORO E POMEZIA SUD IN DIREZIONE LATINA E QUELLO TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE’ CENCI IN DIREZIONE