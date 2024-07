Un birrificio giapponese ha inventato un bicchiere che costringe a bere più lentamente

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 30 luglio 2024) Inviene chiamato "da birra Yukkuri" (letteralmente "da birra lento") ed è ispirato ai concetti di slow marketing, slow reading e slow journalism che promuovono l'idea di prendersi tutto il tempo necessario per produrre qualcosa di qualità. In Giappone,sembra non essere un leitmotiv noto tra i consumatori di birra, motivo per cui ilYoho Brewing ha progettato unper rallentare il ritmo del consumo, dal nome inglese "drink slowly". Il suo design accattivante, dalla forma simile a una clessidra e con una capienza di 350 ml , include un canale stretto al centro, progettato con precisione millimetrica, che fa impiegare alcuni minuti per far scendere un liquido al suo interno.