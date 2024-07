Trucco | gli errori da evitare per sembrare più giovane

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 30 luglio 2024) Non è un mistero che il make-up, se ben applicato, è un prezioso alleato di bellezza. Individuare glie correggerli è un modo per riuscire addirittura apiùcon il. Quella del make-up in fondo, altro non è se non un’arte che va affinata. Basta un dettaglio anche minimo per appesantire lo sguardo o creare volumi che tendono verso il basso. Un eyeliner troppo spesso, il blush posizionato male o le sopracciglia con l’arco troppo pronunciato e la coda che guarda in giù sono dettagli che posso farpiù vecchia. L’importante è esserne consapevoli, perché correggendo questi piccoliognuna è in grado di riuscire apiùdella propria età. Parola chiave: leggerezza Ilè davvero in grado di fare magie.