Tentata estorsione a Sant’Antonio Abate | due arresti

(Di martedì 30 luglio 2024) Tenatata. Gli indagati avrebbero chiesto ad alcuni imprenditori un milione di euro per continuare le loro attività. I Carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. A darne notizia una comunicazione del Comando provinciale Carabinieri di Napoli su delega del Procuratore Distrettuale. A finire in manette per effetto del provvedimento cautelare due persone gravemente indiziate del reato diaggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan camorristico Fontanella, operante in S. Antonioe territori limitrofi.