Tangenziale di Messina oggi alle 15 riapre il viadotto Ritiro

(Di martedì 30 luglio 2024), martedì 30 luglio,15, ilsulladisarà riaperto al traffico in modo permanente. Per l’occasione, il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, sarà presente alla conferenza stampa organizzata dal Consorzio autostrade siciliane presso la sede di contrada Scoppo11. D15 saranno accessibili entrambe le corsie in direzione/Catania, mentre in direzione Villafranca/Palermo sarà aperta solo una corsia, senza doppio senso di marcia. L'articolodi15ilproviene da Dayitalianews.