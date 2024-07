Si vola basso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Quello che sta succedendo al sistema aeroportuale dell'Emilia-Romagna non è casuale. Quando manca la programmazione prima o poi i problemi vengono a galla. Da settimane il 'Marconi' di Bologna è nel mirino - dei viaggiatori, degli industriali o ora anche dello stesso sindaco Matteo Lepore - per disservizi e caos. La struttura è troppo piccola per sopportare milioni di passeggeri, soprattutto nei mesi estivi. E così le lunghe code ai check-in, la mancanza di posti a sedere nelle sale d'imbarco, le attese infinite per il ritiro dei bagagli e la mancanza di taxi e di parcheggi finiscono non più per apparire un 'problema temporaneo', ma una malattia cronica per lo scalo. Purtroppo, l'aeroporto sconta una mancanza di programmazione.