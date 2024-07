Rugby a 7 femminile calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari 30 luglio tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Si concludeil torneodia 7, con le semifinali e le finali che faranno calare il sipario sulla palla ovale olimpica. A giocarsi il titolo saranno Nuova Zelanda, USA, Canada e Australia, in due sfide che vedono le due formazioni oceaniche favorite. Si inizia alle 15.30 con Nuova Zelanda-USA e si continua alle 16.00 con Australia-Canada. Ci sarà, poi, una pausa fino alle 19, quando prima scenderanno in campo le due formazioni perdenti per la medaglia di bronzo, mentre la finalissima per l’oro sarà alle 19.45. TERZA GIORNATAA 7Semifinali Ore 15.30, Nuova Zelanda-USA Ore 16.00, Australia-Canada Finali Ore 19.00, Finale terzo posto Ore 19.