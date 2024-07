Premio Metastasio si chiude la quarta edizione | riconoscimento al professore Leone Melillo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 luglio 2024) Oltre due ore di intrattenimento per più di 200 persone che hanno gremito piazza Spinelli per ladelcondotto dalla speaker radiofonica di Radio Kiss Kiss Adriana Petro. L’ospite d’onore della serata, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, ha salutato il pubblico di Scalea tramite videomessaggio non essendo riuscito a confermare la presenza per la serata. Ile l’encomio intitolato a Gregorio Caloprese è andato al professorper il saggio: “Gregorio Caloprese tra politica, pedagogia ed educazione”. I saluti finali con l’appuntamento alla quintasono stati il preludio al lavoro che partirà subito dopo l’estate per consentire all’evento di assumere sempre maggiore rilievo nel panorama degli appuntamenti culturali regionali e nazionali.