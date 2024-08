Perché per Lea Michele la seconda gravidanza è completamente diversa

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di martedì 30 luglio 2024) Ogniè a se stante, anche per la stessa donna, e se ci sono persone, come Francesca Sofia Novello, che ritengono lameno emozionante della prima, altre ne sottolineano le diversità, per motivi differenti. La star di Glee Lea, ad esempio, attualmente incinta della suafiglia, ha parlato con Motherly di quanto troviquestarispetto a quella del figlio Ever, che ora ha 3 anni. “Innanzitutto, quando ero incinta di nostro figlio, eravamo dall’altra parte del Paese. Era una pandemia globale – ha spiegato l’attrice – Eravamo bloccati a casa. Ho avuto molte complicazioni durante quella, ed è stata un’esperienza, dai cibi che desideravo ardentemente a come mi sentivo. Praticamente sono come la notte e il giorno”.