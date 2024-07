Parigi 2024 Italia della scherma furibonda con gli arbritri cos’è successo?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 30 luglio 2024) L’azzurro Filippo Macchi ha vinto una medaglia d’argento nella finale olimpica di fioretto singolare maschile, ai Giochi di. Ma sia la Federazionenache il CONI hanno presentato un ricorso formale al Comitato Olimpico Internazionale per l’arbitraggio non all’altezza di Hao Chih Huang (Tapei). L’oro al campione olimpico in carica, Ka Long Cheung (Hong Kong) è stato quindi macchiato da una serie di decisioni che hanno pesantemente penalizzato l’. La sfuriata del ct Cerioni al terminefinale tra Macchi e Cheung Ka Long per l’ultima stoccata ripetuta 3 volte#HomeOfTheOlympics #ParisTeam #Olympics #Fencing #Macchi #Cerioni pic.twitter.com/TgWUDISnXN — Eurosport IT (@EurosportIT) July 29,Come vi avevamo raccontato qui, la vittoria si assegna quando si arriva alle 15 stoccate.