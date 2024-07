Omicidio di Terno d’Isola il sindaco Sala | Non gettate i rifiuti per aiutare le indagini

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 30 luglio 2024). “La Magistratura raccomanda a tutti i cittadini di astenersi dal conferimento deia partire da oggi, martedì 30 luglio, fino a sabato 3 agosto, per favorire il corretto svolgimento delle. Inoltre, si informa che la piattaforma ecologica è stata chiusa al pubblico almeno fino a sabato 3 agosto”. È la comunicazione apparsa sulla pagina Facebook del Comune dia firma delGianluca, poche ore dopo il decesso di Sharon Verzeni, la 33enne accoltellata nottetempo in via Castegnate. I cittadini vengono invitati a non gettare la spazzatura di casa anche perché i carabinieri stanno cercando l’arma del delitto, il coltello con il quale la donna è stata trafitta alla schiena e al torace e che il suo aggressore potrebbe avere gettato nei dintorni del luogo del delitto.