Oliva | Un furto ai danni di Aziz ma lui ha sbagliato troppo molle nella terza ripresa senza grinta

(Di martedì 30 luglio 2024): «Unaidima lui ha». Patriziointervistato da Libero sullo scandalo della sconfitta dell’italianoAbbes Mouhiidine che aveva chiaramente vinto contro Lbek Mullojonov.parla dei brogli che da sempre caratterizzano il pugilato. Scrive Libero: Un uppercut violento alla credibilità del pugilato olimpico è stato portato domenica scorsa quandoAbbes Mouhiidine si è visto scippare gli ottavi di finale (categoria 92 kg) da Lbek Mullojonov. Il punteggio fantascientifico per quello che si era visto sul ring è stato scolpito dagli arbitri: un incredibile 4-1 per l’uzbeko. Patrizio, a mente fredda come definirebbe il casoAbbes? «Con un’unica parola:. E aggiungo: con scasso».