Martinez e la grande scalata! Oggi incontra Sommer – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 luglio 2024) Josepha l’obiettivo di diventare in futuro il primo portiere dell’Inter. Eper la prima volta Yannstudia e apprende per diventare un giorno, lui spera il prima possibile, il portiere titolare dell’Inter. Lo spagnolo, adl’acquisto più costoso della campagna estiva dei nerazzurri, ha giocato già le prime tre amichevole contro Lugano, Pergolettese e Las Palmas. Il 26enne è stato preso, oltre per la sua abilità tra i pali, anche per la disinvoltura e l’ottima qualità nei piedi. Contro gli spagnoli, qualche sbavatura in realtà c’è stata, ma fa parte del suo percorso di crescita. Cinque anni fa, faceva il suo esordio in seconda divisione spagnola, per poi passare a fare il secondo al Lipsia e il primo al Genoa. Ora è all’Inter e nel suo futuro ci sarà la titolarità.