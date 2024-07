Marchetti | Si avvicina la cessione di Osimhen

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 30 luglio 2024) Luca, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte durante Marte Sport Live. Di seguito le sue dichiarazioni: “Questione? Lasi, bisogna però trovare l’accordo con il PSG con cui la trattativa è in stand by al momento. La soluzione andrà trovata necessariamente in questa sessione di mercato. Il Chelsea è una pista che non è diventata una vera strada perchévuole giocare la Champions. Per ladel nigeriano potrebbero smuoversi le acque anche a fine mercato, stessa dinamica che lega il Chelsea a Lukaku. Il belga infatti aspetta solo Conte. Ricordiamo che per il nigeriano ci sarebbe anche la pista araba che però non scalda il cuore del calciatore. Unica possibilità che ha il gradimento del nigeriano è il PSG, che forte di questo ha il coltello dalla parte del manico nella trattativa col Napoli.